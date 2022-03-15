Son dakika haberleri! Çatıdan düşen çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çatıdan düşen çiftçi öldü

15.03.2022 15:12
Son dakika haberleri! Çatıdan düşen çiftçi öldü

Gelen son dakika haberine göre EDİRNE'de çıktığı garaj çatısından dengesini kaybedip düşen Mustafa Tekçe (40), yaşamını yitirdi.

EDİRNE'de çıktığı garaj çatısından dengesini kaybedip düşen Mustafa Tekçe (40), yaşamını yitirdi.

Sarayakpınar köyünde çiftçilik yapan Mustafa Tekçe, kent merkezindeki kamyon garajında satın aldığı tenteyi sökmek için çatıya çıktı. Tekçe, bu sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Tekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Son dakika haberleri! Çatıdan düşen çiftçi öldü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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