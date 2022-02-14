Üye Girişi
Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

14.02.2022 19:45

Edinilen son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen işçi Alparslan Demiroğlu (26) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çatıdan düşen işçi Alparslan Demiroğlu (26) hayatını kaybetti.

Olay, 18.00 sıralarında Nazilli Yeni Sanayi 595 sokak C-14 blokta bulunan mermer atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı mermer dükkanın çatısına çıkan Alparslan Demiroğlu üzerine bastığı etermitin kırılması nedeniyle 6 metreden beton zemine düştü. Gürültüyü duyan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Demiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Demiroğlu'nun cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

YORUMLAR
500

Nazilli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
19:03 Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği tarif etti: Sevişmek çok sıradan
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
18:36 Erling Haaland yarışını Real Madrid kazandı! 2023 yazında imzayı atacak
18:35 Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 farklı konuyu kapsayan anlaşma imzalandı
18:19 İşten çıkıp evine giden kadın, korkudan donup kaldı! Salonunda karşılaştığı manzara akıl durduran cinsten
18:11 FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın ölümünden sonra Bülent Arınç'tan 2 sayfalık mektup: Gözler kararmıştı
17:52 Melih Gökçek'ten KDV indirimiyle ilgili bomba iddia: Marketlerin pek çoğu pazar günü zam yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 19:51:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement