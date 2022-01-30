Samsun'un Havza ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak'ta yaşayan Seydi Şahin'e ait ahırın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığa dayanamayarak çöktü. Büyükbaş hayvanları ahırda mahsur kalan Şahin'in yardım çağrısı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yapılan çalışma ile ahırda mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan canlı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eriyen kar, su baskınlarına neden oluyor

Yoğun kar yağışı ile birlikte son günlerde özellikle ahırların çatılarının çöktüğünü, ekiplerin hızlı bir şekilde vatandaşların yardımına gittiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Yoğun kar kütlesinin ağırlığına bağlı olarak çatı çökme olayları yaşanıyor. Vatandaşlarımızın yardım çağrısı üzerine ekiplerimiz Havza ilçemizdeki olayda da hızlıca müdahalede bulundular. Yapılan çalışma ile mahsur kalan 4 büyükbaş hayvan kurtarılarak vatandaşımıza teslim edildi" dedi.

Zengin, karın erimesi ile birlikte su baskını olaylarını da gördüklerini belirterek bu olaylara da itfaiye ekiplerinin hızlıca müdahalede bulunduğunu dile getirdi. - SAMSUN