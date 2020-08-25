Son dakika haberleri! Çatısında yangın çıkan tarihi yapıda hasar oluştu

Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde tarihi olduğu belirtilen 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi olduğu belirtilen 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Mithatpaşa Caddesi 159. Sokak'taki yapının çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Söz konusu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:10

Kaynak: AA

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