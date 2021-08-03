Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladı, 14 noktada kontrol altına alındı"