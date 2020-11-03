Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü
03.11.2020 12:46
Son dakika habere göre -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis'i karşılaması -İkilinin poz vermesi -İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı...
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis'i karşılaması
-İkilinin poz vermesi
-İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile görüştü.
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