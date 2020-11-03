-İkilinin karşılıklı oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis ile görüştü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Tunis ile görüştü - Son Dakika

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