Son dakika haberleri! Çavuşoğlu, TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarad ile Venezeula'nın başkent Caracas'ta TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezeula Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat ve Sağlık Bakanı Carlos Alvarad ile Venezeula'nın başkent Caracas'ta TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen hastanenin teslim törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:53
Kaynak: AA
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