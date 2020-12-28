Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermesiydi Libya kaosa sürüklenirdi" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermesiydi Libya kaosa sürüklenirdi"

28.12.2020 19:27
Son dakika haberleri... Çavuşoğlu:

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye, (Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter ve destekçilerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermemiş olsaydı Libya kaosa sürüklenirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Türkiye, ( Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter ve destekçilerine karşı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermemiş olsaydı Libya kaosa sürüklenirdi." dedi.

Çavuşoğlu, Paris merkezli Fransızca yayın yapan Jeune Afrique gazetesine röportaj verdi.

Türkiye'nin Libya'daki krizin çözümünün askeri değil siyasi olduğunun her zaman altını çizdiğini ifade eden Çavuşoğlu, BM'nin bu konudaki çözümünü desteklediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'da 24 Aralık 2021'de seçimlerin düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, Hafter ve destekçilerine karşı BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermemiş olsaydı Libya kaosa sürüklenirdi. Çabalarımız sayesinde rüzgarın yönü değişti, böylece Libyalıların arasında diyalog ve BM'nin himayesinde uzlaşma girişimleri oluştu."

BM sürecinin ve Libyalıların arasındaki diyalogda önemli ilerlemelerin kaydedildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bugün Libyalıların kaderlerini kontrol altına alma ve ulusal çözüme ulaşma konusundaki samimi çabalarını takdir ettiklerini vurguladı.

Sahadaki askeri durumun ve siyasi görüşmelerin birbirlerini etkilediği gerçeğinin inkar edilemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle ateşkesin korunması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, geçmişteki hataların tekrarlanmaması ve saldırıların hiçbir türüne tolerans gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Libyalıların arasındaki diyaloğa desteğin devam edeceğinin, barışçıl, kapsayıcı ve kalıcı siyasi çözümü teşvik edecek her türlü fırsatı değerlendirmeye hazır olacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, "(Libya'da) Paralı askerler sorununa küresel bir cevap verilmesi gerekiyor ancak her şeyden önce Ulusal Mutabakat Hükümetinin, Hafter milisleri ve yabancı paralı askerleriyle ilgili endişelerinin ve güvensizliğinin giderilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Hafter'in meşru Libya hükümetine karşı acımasız askeri saldırısı karşısında uluslararası toplumun hareketsizliğinin Hafter'i cesaretlendirdiğini belirtti.

Hafter'in askeri üsleri işgal ettiğini, yabancı güçlere veya paralı askerlere teslim ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu üslerin Libya halkının çıkarlarına hizmet etmediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Libya krizinin NATO için önemli sınavdır. Yakın çevresindeki krizleri yönetme kapasitesini test ediyor. NATO ortaklarımıza ittifakın Libya'nın güçlü askeri kurumlar inşa etmesine yardım etmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir, Fas ve Tunus ile güçlü ilişkileri bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu 3 ülkenin Libya krizinde oynaması gereken rolü bulunduğunun her zaman altını çizdiklerini ve Avrupalı muhataplarına Berlin Konferansı'nda yer almaları konusunda ısrar ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, bu 3 ülkenin Libya konusunda yapıcı olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Kasım 2019'da imzalanan anlaşma çerçevesinde Libya'ya askeri eğitim verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Libyalıları, düzenli ordu kurma, savunma alanında reform yapma, ülkelerinin istikrarına ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerle mücadele etmek kapasitelerini artırma konularında yardım ettiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, bunların Berlin Konferansı'nın ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına uygun olduğunu vurgulayarak BMGK'nin ilgili kararlarının uluslararası toplumu Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini tek meşru hükümet olarak tanımaya çağırdığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, " Doğu Akdeniz'de deniz sınırlandırılması konusunda Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi veya İsrail ile aranızdaki anlaşmazlıkları çözmek için ne önerirsiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Diplomatik ilişkilerimizin olduğu tüm kıyıdaş ülkelerle konuşmaya hazırız. Libya ile deniz sınırlarımızın sınırlandırılmasına ilişkin müzakerelerin ardından Mutabakat Muhtırası imzaladık. Buna rağmen Yunanistan bizimle görüşmek istemiyor. Rumlar da Kıbrıslı Türklerle görüşmüyor. Aksine Yunanistan ve Rum yönetimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan bir yola girdiler."

Çavuşoğlu, barışçıl çözüm için ilk adım olarak Doğu Akdeniz konusunda bölgesel bir konferansın düzenlenmesini önerdiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: 'Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermesiydi Libya kaosa sürüklenirdi' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
Beşiktaşlı futbolculardan gol sınrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar Beşiktaşlı futbolculardan gol sınrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar         
19:31
Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi         
19:01
Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı         
18:46
Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti         
18:44
Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 7 yaralı         
18:37
Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak         
18:09
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 19:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çavuşoğlu: "Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümetinin talebine olumlu yanıt vermesiydi Libya kaosa sürüklenirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei