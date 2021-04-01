Son dakika haberleri: Çay hasadı için Doğu Karadeniz'e geleceklerin Kovid-19 kontrollerinin daha sıkı yapılması istendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çay hasadı için Doğu Karadeniz'e geleceklerin Kovid-19 kontrollerinin daha sıkı yapılması istendi

01.04.2021 13:35
Son dakika haberleri: Çay hasadı için Doğu Karadeniz'e geleceklerin Kovid-19 kontrollerinin daha sıkı yapılması istendi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD), Doğu Karadeniz'de mayıs ayında başlayacak 2021 ürünü yaş çay alım kampanyası kapsamında hasat amacıyla bölgeye geleceklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrollerinin daha sıkı yapılmasını istedi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Çay Sanayicisi ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD), Doğu Karadeniz'de mayıs ayında başlayacak 2021 ürünü yaş çay alım kampanyası kapsamında hasat amacıyla bölgeye geleceklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrollerinin daha sıkı yapılmasını istedi.

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, mayısta başlayıp ekim ayı sonuna kadar sürecek yaş çay alım kampanyası döneminde, geçen yıl olduğu gibi yörede oturanlarla il dışında yaşayan ancak bölgede bahçesi bulunanların çay toplamasına izin verileceği belirtildi.

Rize, Trabzon ve Artvin'de 830 bin dekar alanda yetiştirilen çayın toplanması için diğer kentlerden 100 bine yakın kişinin yöreye geleceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, Kovid-19 vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle bu yıl kontrollerin daha sıkı yapılması talep edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Komisyonu Üyesi Yavuz Selim Çakıroğlu, geçen yıl çayın yöre halkı ve gurbetten gelenler tarafından toplanmasında sorun yaşamadıklarını ifade etti. Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Her şerde bir hayır vardır deniliyor ya öyle oldu. Hemen hemen herkes kendi çayını kendisi topladı. Bu yıl da sıkıntı olacağı kanaatinde değilim. Pandemi kuralları çerçevesinde sağlık kurullarının önerileri doğrultusunda gerekenler yapılırsa hiçbir sıkıntı olmaz. Bunun için süreli karantina bile gerekiyorsa yapılabilir ancak uygulanacak kurallar şimdiden ilan edilmelidir."

ÇAYSİAD Başkanı Erdal Saral da Türkiye'de bugün artık 200 binin üzerinde test yapılma imkanı bulunduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgeye çay toplamak veya mahsulüyle ilgilenmek için gelmek isteyenler, bulundukları yerdeki yetkili makamlara müracaat edip testlerini yaptırarak harekete geçmelidirler. Testleri negatif çıkanlar vakit kaybetmeden çay yöresine gelmeli ve 2 hafta süreyle karantinada kaldıktan sonra bahçeye girmelidir. Karantinadan sonra çayını toplasın, satsın, ne yaparsa yapsın. Bu süreç mutlaka böyle işlemeli. Bir diğer husus da herkes kendi çayını kendi toplamalı. Geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirildi. Daha kaliteli çay elde edildi."

Doğu Karadeniz, Türkiye, Trabzon, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Çay hasadı için Doğu Karadeniz'e geleceklerin Kovid-19 kontrollerinin daha sıkı yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi


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