Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı

24.11.2020 12:05

Son dakika haberler... ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin çay satışlarına yansıdığını, bunun, kuruma ve üreticiye katkı sağladığını söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde insanların evde daha fazla zaman geçirmesinin çay satışlarına yansıdığını, bunun, kuruma ve üreticiye katkı sağladığını söyledi. Alim, ÇAYKUR'un, "81 İlde 81 Satış Mağazası" projesi kapsamında Cumhuriyet Çay Fabrikası önünde oluşturulan satış mağazasını ziyaret ederek salgın kuralları kapsamında açılışını gerçekleştirdi. Alim, gazetecilere, Rize dışında Artvin ve Giresun'da satış mağazalarının bulunduğunu, 81 ilde satış mağazası hedefiyle gelecek ay Erzurum ve İstanbul'da da açacaklarını belirterek mağaza açılan her ile özel çay satışa sunacaklarını ifade etti. Satış mağazalarının amacının yaklaşık 90 çay çeşidini aynı anda herkese ulaştırabilmek olduğuna dikkati çeken Alim, ÇAYKUR'un büyük bir ürün havuzuna sahip olduğunu aktardı. Alim, Kovid-19 salgını sürecinde kuru çay satışlarının arttığına işaret ederek, "Yılın ilk üç ayında yaklaşık 15-20 bin ton çay satışı gerçekleştiriyorduk. Bu yılın ilk üç ayında 40 bin ton satış gerçekleştirdik. Bakkala giden hemen her kişi makarna, pirincin yanına bir paket çay aldı. Çay temel gıda anlamında farklı bir yere oturdu. İnsanların evlerinde oturması çay satışlarımıza yansıdı. Bize ve üreticiye katkı sağladı." diye konuştu. Geçmişte çay hasadı döneminde yabancı işçiler nedeniyle 500 milyon liranın yurt dışına gittiğine değinen Alim, bu sezon üreticilerin çayını kendileri topladığı için kalite ve verimin de arttığını, gelecek yıllarda da benzer artışları sürdüreceklerini düşündüğünü söyledi. Alim, yurt dışından gelen çay miktarında da azalma olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Geçen sene 120 bin ton kuru çay satmıştık, bu sene yaklaşık 30 bin ton sattık. İnşallah gelecek yıl daha yukarı çıkar. Özel sektörün de benzer şekilde artış yaşadığını biliyoruz. Yıl sonu itibarıyla stoklarımızda 120 bin ton kuru çay bekliyoruz. Üretim olmadığı için gelecek yıl mayıs ayına kadar bu rakamın 60 bin ton seviyelerine ineceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl da özel sektöre çay satmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 40-50 bin ton satış planlıyoruz. Bu satış gerçekleşirse daha aşağı seviyelere ineceğiz."

Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı
Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı
Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı
Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı

Yusuf Ziya Öztabak, Giresun, CEO, Çay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Çay tüketimi salgın sürecinde arttı - Son Dakika Ekonomi


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