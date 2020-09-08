Son dakika haberleri! Çaykur Rizespor, Selim Ay'ı kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.