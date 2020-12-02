Son dakika haberleri! Çaykur Rizespor'un eski oyuncusu Faslı Abarhoun hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 1,5 sezon forma giyen Faslı defans oyuncusu Muhammed Abarhoun, mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Muhammed Abarhoun'un vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Abarhoun'un cenazesinin Fas'a gönderileceği öğrenildi.

Abarhoun, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında forma giydiği Rize ekibinde 37 maçta görev almıştı. Abarhoun, bu sezon sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermişti.