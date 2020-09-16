Son dakika haberleri: Cebeci'den Koloğlu'na ziyaret - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Cebeci, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Danışmanı ve aynı zamanda Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonucunda açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu; "Hamza Cebeci Bey'e Belediyemize yapmış olduğu nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendine bu vesile ile tekrardan yeni görevinde başarılar temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:43 - Kaynak: İHA
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