Üye Girişi
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

08.12.2021 17:02
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te bir çekici şoförü, aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran iki şahıs tarafından vuruldu.

Gaziantep'te bir çekici şoförü, aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran iki şahıs tarafından vuruldu. Çekici şoförü olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren 2 katil zanlısı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 61 numaralı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 27 ACR 372 plakalı çekici ile cadde üzerinde seyir halinde olan 27 yaşındaki Cesur Delgezenli, yaya olarak peşinden koşan iki kişi tarafından durduruldu. İki şahıs, daha sonra araçtan indirdikleri Cesur Delgezenli'nin göğüs bölgesine bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Silah sesleri ile boğuşma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cesur Delgezenli'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Çekici şoförü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cesur Delgezenli'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma yapılırken, saldırı ile ilgili de geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yapacak! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den 17:02 Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yapacak! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Son Dakika Haberleri
17:14 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti
17:01 Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı
17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu
16:42 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
16:38 2021 yılında Google'da en çok arananlar belli oldu
16:38 Av için gelen 12 kişilik grubu vatandaşlar pankart açıp protesto etti
16:21 İstanbul ve İzmir depremleri için tam tarih verdi! Prof. Dr. Ercan hesapladı!
16:19 Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam! Fiyatlar artık çift haneli
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı         
17:01
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 17:18:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement