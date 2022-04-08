Son dakika haberleri... Çekmeköy'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çekmeköy'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

08.04.2022 12:57
Son dakika haberleri... Çekmeköy'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberler... İstanbul Çekmeköy'de 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Çekmeköy'de 4 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi de itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 6 kişiye olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi yapıldı.

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çekmeköy'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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