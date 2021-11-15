Çekmeköy'de bir dağıtım firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Koçullu Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bin metrekarelik alanda kurulu bir dağıtım firmasının soğuk hava deposunda bulunan straforlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Öte yandan yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca kaydedildi.