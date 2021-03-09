Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz

09.03.2021 12:52
Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz, System.String[]

Son dakika habere göre İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu.

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatın asansör boşluğu için kazılan yağmur suyu ile dolmuş çukurunda ölü bulundu. Ölü bulunan çocukların dedesi "Öpmeye kıyamadığımız iki yavrumuzu hakkın rahmetine uğurladık. Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz" dedi.

Olay, Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Mutlu Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Hanife ve İlker Büyür çiftinin çocukları 4 yaşındaki Hasan ile 8 yaşındaki Hüseyin öğlen saat 12.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden aile fertleri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışmaları sonucu çocuklara dair bir iz bulamadı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Büyür ailesinin yaşadığı evin arkasında bulunan inşaat için açılan içi su dolu asansör boşluğunda çocukların cansız bedeni bulundu. Bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı inceleme yaptı. Yapılan inceleme çalışmaları sonucu ise hayatını kaybeden iki kardeş adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan acı olay sonrası konuşan dede Mesut Büyür, "Dün öğlen saatlerinde çocuklar evden ekmek arası patates kızartması alıp evden çıkarak, arka tarafa doğru gitmişler. Arka tarafta bir tane bodrum katı var 5, 6 yıldan beri kullanılmıyor sahibi de yurt dışındaymış. Bu alanı ihaleye verdiği için kat karşılığı yapılmasında anlaşamamış devretmiş. İnşaat alında bir merdiven boşluğu var. Bodrum katı asansör boşluğu oraya da kar falan yağmur yağdığı için orası dolmuş. 2 metreye yakın üzeri tahta ile kapatılmış çocuklarda bir ihtimal buradan geçmiş, buradan geçtikten sonra kamera kayıtları öyle gösteriyor" dedi.

"Öpmeye doyamadığımız yavrularımızı Hakk'a uğurladık"

Yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını belirten dede Büyür, "Çocukların arkasında başka birisi var mıydı arkadan göremedik ama burada bir ihmal var yani. Şimdi başkasının da başına gelebilir. Biz bunu böyle gördük acımız büyük yani öpmeye doyamadığımız iki yavrumuzu hakkın rahmetine uğurladık. Çocuklarım, 1 seneden beri burada oturuyor, tabi kiracı olduğu için talepte bulunmamış ama çevre bulunan vatandaşlar belki de talep de bulunmuştur. En son Hazal diye bir kardeşleri kaldı. 3 torunumuzdan 1 tane kaldı. Yapabilecek bir şey yok ama sorumluların cezalarını almasını istiyoruz." diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz
Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz
Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz
Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz

İstanbul, İnşaat, Bodrum, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çekmeköy'de ölüsü bulunan çocukların dedesi: Sorumluların cezalarını almasını istiyoruz - Son Dakika


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