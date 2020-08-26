Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

Çekmeköy'de aynı eğlence mekanından çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüdü, silahlar çekildi. Karşılıklı silahların konuştuğu çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay Saat 02.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre aynı mekanda eğlenen iki grup çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada 2 kişi isabet eden mermilerle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine gelmeden her iki grup yaralıları da alarak geldikleri otomobillerle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerdeki çok sayıda mermi kovanını işaretleyerek incelemek üzere muhafazaya aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul