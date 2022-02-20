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ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

20.02.2022 09:21

ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı.

ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Şile Otoyolu yan yolda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JOR 58 plakalı otomobil sürücüsü Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı kameralara yansıyor.

ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA
ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA
ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

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Otomobil, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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