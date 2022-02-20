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Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

20.02.2022 15:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı.

ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Şile Otoyolu yan yolda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JOR 58 plakalı otomobil sürücüsü Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı kameralara yansıyor.

Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA

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Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA HDP'Lİ VEKİLİN OTOMOBİLİ, MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI HDP'Lİ VEKİLİN OTOMOBİLİ, MİNİBÜSE ÇARPTI 2 YARALI Son dakika haberi... Dehşete düşüren görüntüler kameraya yansımıştı... Eski eşi tarafından öldürülen okul müdiresi olay yerinde anıldı Son dakika haberi... Dehşete düşüren görüntüler kameraya yansımıştı... Eski eşi tarafından öldürülen okul müdiresi olay yerinde anıldı

Otomobil, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ÇEKMEKÖY'DE YOLU KAPATIP DRİFT ATTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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