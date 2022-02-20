ÇEKMEKÖY'de caddeyi kapatan otomobil sürücüsü, drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy Şile Otoyolu yan yolda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JOR 58 plakalı otomobil sürücüsü Şile Otoyolu yan yolu kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Yolda bir süre drift atan otomobil vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı kameralara yansıyor.