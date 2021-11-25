Son dakika haberleri... Çekya Cumhurbaşkanı Zeman 46 günün ardından taburcu edildi - Son Dakika

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, 46 gün süren tedavisinin ardından başkent Prag'daki askeri hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının özel bir klinikte tedavisinin sürdürülmesinin tavsiye edildiği ancak Zeman'ın, kalan tedavisine Lany Sarayında devam etmek istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanının yazlık sarayı olarak kullanılan Lany'de Zeman'ın seçimlerin kazananı üç partinin oluşturduğu Spolu (Birlite) ittifakının başbakan adayı Petr Fiala'yı yarın yeni başbakan olarak ataması bekleniyor.

???????- Zeman'ın hastalanması

Ülkede 8-10 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerini Spolu ittifakı küçük bir farkla kazanmış, bunun hemen akabinde Cumhurbaşkanı Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Zeman'ın sağlık durumuna ilişkin belirsizliğin uzun sürmesi kamuoyunda tedirginliğe yol açmış, bunun üzerine hastane heyeti Cumhurbaşkanının görevini sürdürebilecek durumda olmadığını açıklamıştı.

Seçim sonrasında hükümetin kurulma sürecinde cumhurbaşkanının belirleyici rol oynaması nedeniyle iki meclisli ülkenin Senato kanadı Cumhurbaşkanı Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasını meclise taşımıştı.???????