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Son dakika haberleri! Çekya'da aşıya zorlanan 100 öğrenci üniversiteye dava açıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çekya'da aşıya zorlanan 100 öğrenci üniversiteye dava açıyor

01.12.2021 15:52
Son dakika haberleri! Çekya'da aşıya zorlanan 100 öğrenci üniversiteye dava açıyor

Son dakika gündem haberi... Çekya'da Brno Masaryk Üniversitesi'nde okuyan 100 öğrenci, aşıya zorlandıkları gerekçesiyle okulu dava etmeye hazırlanıyor.

Çekya'da Brno Masaryk Üniversitesi'nde okuyan 100 öğrenci, aşıya zorlandıkları gerekçesiyle okulu dava etmeye hazırlanıyor.

Çekya'nın ikinci büyük şehri olan Brno'daki Masaryk Üniversitesi'nde okuyan 100 öğrenci, okul yönetiminin kendilerini korona virüse karşı aşı ve test yapmaya zorladığı gerekçesiyle okulu dava etmeye hazırlanıyor. Grubu temsilen 5 öğrenci, dava açmadan önce önlemlerde değişiklik yapılması konusunda üniversite yönetimine çağrıda bulundu. Üniversite yönetimi ise değişiklik çağrısını kabul etmedi.

"BÖYLE BİR HÜKÜMET ÖNLEMİ YOK"

Üniversiteye dava açmaya hazırlanan öğrencilerin avukatı Zuzana Candigliota, "Üniversite yönetimi, öğrencileri dolaylı olarak aşı yaptırmaya zorluyor. Üniversite içerisinde derslere katılabilmek için sisteme geçerli bir aşı, hastalık veya test sertifikası girilmesi gerekiyor. Bu tamamen yasa dışıdır. Böyle bir hükümet önlemi yok. Öğrencilerin okul içerisinde maske takmaları yeterlidir. Okula resmi olarak dava öncesi taleplerimizi bildirdik. Eğer bu karardan geri adım atılmaz ise davamızı açacağız ve kesinlikle kazanacağız" dedi.

"ÖĞRENCİLERİN VE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Brno Masaryk Üniversitesi Rektörü Martin Bares ise yaptığı açıklamada, "Biz üniversite olarak kimseyi aşı olmaya zorlamıyoruz. Bu kabul edilemez bir durum fakat üniversite yönetimi olarak öğrencilerin ve çalışanların sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu nedenle bazı tedbirler alıyoruz. Sınıflara girmeden önce bir aşı, hastalık veya test sertifikası istiyoruz. Hükümetin aldığı önlemler içerisinde bulunmasa da yasalara göre böyle bir önlem alma hakkımız bulunuyor. Ayrıca üniversite olarak aşılamadan korkan öğrenciler için de psikolojik destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

MENDEL ÜNİVERSİTESİ'NDE MASKE YETERLİ

Brno şehrindeki Mendel Üniversitesi'ne ise Masaryk Üniversitesi'nin aksine sadece maske ile girmek mümkün. Mendel Üniversitesi Rektörü Danuse Nerudova, "Eğitime erişim herkesin eşit hakkıdır. Bunu bizim engellememiz mümkün değildir. Hükümet önlemleri gereği maske takma zorunluluğu dışında başka bir önlem alma yetkimiz yoktur. Sadece hükümet önlemleri kapsamında yurtlarımıza girişte aşı, hastalık veya test sertifikası soruyoruz" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Çekya'da çeşitli önlemler açıklanırken, okullarda ise yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı çıkmıştı. Çekya'da son 24 saatte 21 bin 973 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 69'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 527 kişi hastanelerde yatıyor. Son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da korona salgınının başından bu yana 2 milyon 172 bin 84 kişi virüse yakalanırken, toplam 33 bin 186 kişi hayatını kaybetti.

(Özgür Öztürk/ İHA)

Son dakika haberleri! Çekya'da aşıya zorlanan 100 öğrenci üniversiteye dava açıyor

Üniversite, Hükümet, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çekya'da aşıya zorlanan 100 öğrenci üniversiteye dava açıyor - Son Dakika


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