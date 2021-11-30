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Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası

30.11.2021 14:37
Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası

Son dakika habere göre Çekya'da Başbakan Andrej Babis ve 13 Aralık'ta göreve başlayacak yeni Başbakan Petr Fiala birlikte düzenledikleri basın toplantısı ile 1 haftada 1 milyon aşı kampanyasını başlattı.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis ve 13 Aralık'ta göreve başlayacak yeni Başbakan Petr Fiala birlikte düzenledikleri basın toplantısı ile 1 haftada 1 milyon aşı kampanyasını başlattı.

Çekya'da görevdeki Başbakan Andrej Babis ve 13 Aralık'ta göreve başlayacak Başbakan Petr Fiala beraber bir aşı kampanyası başlattı. "Doktorlara Yardım" girişimi tarafından düzenlenen "Haydi Bir Haftada Bir Milyon Kişiye Bir Doz Aşı Yapalım" ve "Sağlık Çalışanlarımıza Yardım Edelim" isimli proje 50 yaş üstü 2,4 milyon kişiye 3. doz aşı yapmayı hedefliyor. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan eski Başbakan Andrej Babis yaptığı açıklamada "Salgın engel tanımıyor. Vatandaşlarımızın hayatları söz konusu olduğunda, burada birlikte olmamız iyi bir şey. Aşı deneysel bir şey değil. İnsanların hayatlarını yalnızca bir aşı korur. Herkes aşı olmalı. Ayrıca kesinlikle çocuklarımızı da aşılamamız gerekiyor" dedi.

Yeni Başbakan Petr Fiala ise yaptığı konuşmada "Farklı görüşteki siyasilerin ortak bir irade göstermelerinin gerekli olduğu durumlar vardır ve Covid-19 kesinlikle öyle bir durum. İnsanların aşı olmaları çok önemli. Bu nedenle bu kampanyayı desteklemek için buradayım. Ayrıca sağlık görevlilerinin çalışmalarına saygı duyuyorum ve onlara hayranım" ifadelerini kullandı.

Kampanyayı düzenleyen Doktorlara Yardım girişiminin Temsilcisi Dr. Radek Mounajjed ise "Bugün Çekya'da aşının bir dozunu alabilen veya henüz hiç alamamış çok insanımız var. Yapılan anketlere göre, bunların üçte ikisinden fazlası aşı olmayı istiyor. Onları bir an önce aşı yaparak hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltalım. Ayrıca üçüncü doz aşıdan sonra insanlarda oluşacak yüksek bağışıklığı nedeniyle neredeyse hastanelerde yatan insan kalmayacak. Bunu başarabiliriz" açıklamasını yaptı.

"YENİ AŞI MERKEZLERİ AÇILABİLİR FAKAT YETERİNCE PERSONEL YOK"

Başbakan Andrej Babis, daha fazla aşı merkezi açmak için görüşmelerin sürdüğünü ve günde 150 bin aşılama kapasitesine geri dönmek istediklerini fakat bu merkezlerde çalışacak sağlık personeli eksikliği yaşadıklarını söyledi. Fiala ise, "Bu konuda pratisyen hekimler de devreye sokulabilir. Çeşitli yollar bulunabilir. Yeter ki insanlar aşı olmak istesin" ifadelerini kullandı.

10,7 milyon nüfuslu Çekya'da son 24 saatte 17 bin 599 korona virüs vakası tespit edilirken, bin 22'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 394 kişi hastanelerde yatıyor. Son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da korona salgınının başından bu yana 2 milyon 150 bin 42 kişi virüse yakalanırken toplam 33 bin 69 kişi hayatını kaybetti.

(Özgür Öztürk/ İHA)

Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çekya'da mevcut Başbakan ve göreve başlayacak olan Başbakan Fiala'dan ortak aşı kampanyası - Son Dakika
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