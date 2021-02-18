Son dakika haberleri! Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun." - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."
18.02.2021 18:23
Son dakika haberleri: Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."
Çelik: "Kim ne derse desin, sınırlarımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun."
Terör, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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