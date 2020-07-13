Son dakika haberleri: Çelik: "Yunanistan'dan gelen açıklamaların hiçbir ciddiyeti yok" - Son Dakika

"Çalışmak isteyen vatandaşın karşısına hizmetle çıkar. Hiç kimse kendi tembelliğini iktidarın üzerine atmaya çalışmasın" - ANKARA

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