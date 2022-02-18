ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde yüzeyi donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluştu.

Yoğun kar yağışın ardından ilçede hava soğukluğunun eksi derecelere düşmesiyle oluşumu 3 bin yılda tamamlanan su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen adanın yer aldığı Çat Barajı'nın yüzeyi dondu.

Donan Çat Barajına gelen fotoğraf sanatçıları ise yüzeyi donan göl üzerinde yürüyerek ortaya çıkan güzelliği ölümsüzleştirdi.

Anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekmeye geldiklerini belirten fotoğraf sanatçısı Muhammet Alan, "Nadiren görülen bir olay ve göl yüzeyi donmuş vaziyette Biz de soğuk ile ortaya çıkan doğal güzelliği görüntüleyerek ölümsüzleştirmek için buradayız" dedi.