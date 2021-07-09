Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor

Hem sanal alemde e-spor turnuvalarında hem de direksiyon başında gerçek yarış pistlerinde başarıyla Türkiye'yi temsil eden 23 yaşındaki pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışlarına Getir sponsorluğunda çıkıyor.

2017 ve 2018 yıllarında Formula E-Spor Dünya Şampiyonası'nda üst üste başarılı dereceler elde ettikten sonra 2019 yılında GT4 Avrupa Serisi şampiyonasına katılarak gerçek pistlerde de yarışmaya başlayan Cem Bölükbaşı, Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefine adım adım yaklaşıyor.