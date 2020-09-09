Son dakika haberleri: Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, Almanya'da GT4 Avrupa serisinde üçüncü oldu

Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2020 şampiyonasında Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı ile yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, Almanya'da 3. oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, gruplarında elde ettikleri üçüncülük ile bu sezon gerçekleşen Imola ve Misano yarışlarından sonra Almanya'nın Nürburgring pistindeki 3. ayak yarışlarında da podyuma çıktı.

Böylece Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, şampiyonanın ilk 3 ayağından da kupa ile ayrılma başarısını gösterdi.

Öte yandan Borusan Otomotiv Motorsport'un iki adet BMW M4 GT4 otomobille yarıştığı seride, 13 kapı numaralı ikinci otomobilde start alan deneyimli pilot İbrahim Okyay, Borusan Otomotiv Motorsport'un genç yetenek projesi kapsamında misafir pilot olarak davet ettiği Hasan Tansu ile birlikte yarıştı.

2016 BOM Akademi Kupası birincisi ve 2019 Türkiye Pist Şampiyonası Super Production Grup Şampiyonu Hasan Tansu ile İbrahim Okyay, gruplarında elde ettikleri dördüncülük ile takımlar mücadelesinde önemli puanlar toplamayı sürdürdü.

Borusan Otomotiv Motorsport, Almanya'nın Nürburgring Pisti'nde gerçekleşen yarış ile 6 hafta sonu toplam 12 yarıştan oluşan GT4 Avrupa Şampiyonası'nın ilk altı yarışını başarıyla tamamlamış oldu. Serinin sonraki yarışları 25-27 Eylül'de Hollanda Zandvoort, 22-25 Ekim'de Belçika Spa-Francorchamps ve 13-15 Kasım'da Fransa Circuit Paul Richard'da gerçekleştirilecek.