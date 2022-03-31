Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı

31.03.2022 13:57
Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada mahkeme, söz konusu nafakanın Türk lirasına çevrilmesine ve aylık 70 bin lira ödenmesine hükmetti.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı davada mahkeme, söz konusu nafakanın Türk lirasına çevrilmesine ve aylık 70 bin lira ödenmesine hükmetti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık ödediği 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 11.Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle basın mensupları alınmadı.

Mahkeme kararını açıkladı

Gizli görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Cem Yılmaz'ın açtığı davayı kısmen kabul ederek söz konusu nafakanın dolar cinsinden Türk lirasına çevrilmesine ve Cem Yılmaz'ın çocuğu için eski eşi Ahu Yağtu'ya aylık 70 bin lira ödemesine karar verdi. - İSTANBUL

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Cem Yılmaz, Ahu Yağtu, Mahkeme, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafaka davasını kazandı - Son Dakika


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