İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı

10.10.2022 09:40

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu İncirlik Park alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze aracı durduruldu.

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2'de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı
YORUMLAR (1)
  • Nuray Yigit: GAYET NORMOL OLDU HERYERDE TORBA TUTULUP YAKALANANLARDA ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BU UYUŞTURUCULAR ÜLKEYE NASIL GİRİYOR BUNA BAKMAK GEREK. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 132 torbacı tutuklandı Adana haber! Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 132 şüpheli tutuklandı Adana haber! Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda yakalanan 132 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Yunanistan'ın Türkiye eylem planında savaş gemisi detayı dikkat çekti
10:31 Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti
10:15 Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı
10:14 Ağır şekilde bombalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar sığınaklara indi
10:13 Yeni yasa doktorların tepkisini topladı! Geri dönülmesi için kampanya başlatıldı
10:12 Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu
10:05 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, Merve Kaya ile evlendi! Düğüne Sibel Can damga vurdu
10:05 İşsizlik yüzde 10'un altına indi! Bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu
09:52 Zelenski'den Kiev saldırısı sonrası ilk sözler: Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler
09:45 Oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyadan oğullarıyla fotoğrafını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 10:43:00. #1.11#
SON DAKİKA: İBB'nin cenaze aracından 144 kilo 550 gram esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement