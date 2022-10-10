Son dakika haber... Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı

10.10.2022 23:41

Son dakika haberleri... Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı Kayseri'den Kars'a cenazeye gidenlerin bulunduğu aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı

SİVAS - Kayseri'den Kars'a cenazeye gidenlerin bulunduğu aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Şarkışla yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kayseri'den Kars'a cenazeye giden S.K. yönetimindeki 38 AN 316 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, V.K. yönetimindeki 01 Y 1656 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. O esnada Sivas istikametine seyir halinde bulunan C.E.'nin kullandığı 58 ADL 8823 plakalı Toyota marka otomobil de, sürücünün kazayı fark edememesi sonucu araçlara arkadan çarptı. Kazada sürücü V.K. ile N.T., H.T. ve S.T. yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı 3 ilde aranması bulunan suç makinesi kadın yakalandı Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü Kabloyla camdan çıkmaya çalışırken kaldırıma düştü
Kaynak: İHA

Kayseri, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Cenaze yolunda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement