CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ - Son Dakika

CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ

17.05.2021 11:13

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mustafa Oğuz (88) cenazesine katıldığı uzaktan akrabası olan kadının eşi M.Y. (75) tarafından sopayla dövüldü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Mustafa Oğuz (88) cenazesine katıldığı uzaktan akrabası olan kadının eşi M.Y. (75) tarafından sopayla dövüldü. Başı şişen, kulağında kanama olan ve sol el parmaklarından ikisi kırılan Mustafa Oğuz, hastanede tedaviye alınırken, yakınları ise yaşanan olaya tepki gösterdi.

Manavgat'ın Tilkiler Mahallesi'nde oturan Mustafa Oğuz, dün vefat eden uzaktan akrabası Gülseren Y.'nin Tilkiler Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldı. Namazın ardından cenaze defnedileceği yere götürüldü. Bu sırada Gülseren Y.'nin eşi M.Y., bilinmeyen nedenle şadırvanda oturan Mustafa Oğuz'a saldırdı. Elindeki sopa ile defalarca Mustafa Oğuz'un başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vuran M.Y., güçlükle sakinleştirilip, uzaklaştırıldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan, başı şişip kulağında kanama olan ve sol el parmaklarından ikisi kırılan Mustafa Oğuz, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, tarafların ifadelerine başvurdu. Akraba olan iki aileyi barıştırmaya çalışan mahalle muhtarı ise başarılı olamadı.

'ARAMIZDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOKTU'

Mustafa Oğuz'un oğlu Ali Oğuz, babası ile M.Y.'nin nedenini bilmedikleri bir sebepten dolayı 10 yılı aşkın süredir küs olduklarını ancak aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi. Toprağa verilen Gülseren Y.'nin kendilerinin hem akrabası hem de komşuları olduğunu ve ona karşı son görevini yapmak için cenazeye katıldıklarını belirten Ali Oğuz, Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Saldırının tek sebebi, eniştemin, onun da amcasının oğlu, evinin önünde duvar yapmış, bu duvarı babam yaptırdı diye konuşulmayacak kelime konuşmuş dedi.

'SAĞLIĞINDAN ENDİŞELİYİZ'

Yaklaşık 8 gün önce yaşanan arbedenin ardından babasının Gülseren Y.'nin cenazesine gitmek istemediğini söyleyen Ali Oğuz, Gitmeyecekti babam ama 'akrabamız bir hukukumuz var git' dedik, ondan sonra ikna oldu. Ama hiçbir şey yapmadı, gitti orada oturuyordu. Biz varıncaya kadar yaptı yapacağını. Filmleri çekildi, parmakta kırık var, kulak yırtılmış onun dikişini yaptılar beyninde balon yapmış sonuçları bekliyoruz inşallah, 'içim bulanıyor' diyor şu anda biz sağlığından endişeliyiz diye konuştu.

'SOPASI KIRILANA KADAR ORADA DARBETMİŞ'

Mustafa Oğuz'un diğer oğlunun eşi Fikriye Oğuz ise kayınpederinin 2017'de kaybettiği eşinin kabrini her fırsatta ziyarete gittiğini, ancak salgın nedeniyle son 2 yıldır ziyaret edemediğini anlattı. Fikriye Oğuz, şöyle konuştu

Kabir yakında olmasına rağmen gidemedi. 'Cenaze var hem komşum hem akrabam oraya kadar gideyim kabri ziyaret edeyim' demiş, kabri ziyaret etmiş orada şadırvana oturmuş. Benim dayım olur, yaşlı bir adam kendi gibi, onunla beraber orada oturuyorlarmış. Cenazenin namazı kılınıp da omuzlara alındığında, cenazesinin arkasından gitmemiş dönmüş sopası kırılana kadar orada darbetmiş. Bir husumeti varsa 'sen buradan git' diyebilirdi. 'Benim cenazeme katılma' diye uyarsaydı. Eşinin kabrini ziyarete gitmiş, cenazeye yaklaşmamış, toprak atmamış, şadırvanda oturan kişiye müdahale yapması gerekmez.

M.Y.'nin akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten Fikriye Oğuz, Adamın akli dengesinde de bir şey yok, herhangi bir şeyinde de bir şey yok dedi.

CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ

Manavgat Devlet Hastanesi, Manavgat, Ali Oğuz, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CENAZESİNE KATILDIĞI KADININ EŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ - Son Dakika


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