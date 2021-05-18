Son dakika haberleri! Cengiz Holding'den uluslararası başarı kazanmış sporcu gençlere destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cengiz Holding'den uluslararası başarı kazanmış sporcu gençlere destek

18.05.2021 10:59
Son dakika haberleri! Cengiz Holding'den uluslararası başarı kazanmış sporcu gençlere destek, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Sporda dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya gençlerine ilham veren gençler, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Gençleri" projesinde buluştu.

Sporda dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya gençlerine ilham veren gençler, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Gençleri" projesinde buluştu.

Cengiz Holding açıklamasına göre, holding, çeşitli spor dallarında uluslararası başarı kazanmış Türkiye'nin başarılı ve yetenekli gençlerini maddi ve manevi olarak destekleme kararı aldı. Güreşten, eskrime, binicilikten atletizme kadar çeşitli spor dallarında tüm imkansızlıkları aşarak ülkemizin bayrağını uluslararası yarışmalarda birincilikler ve madalyalar kazanarak dalgalandırmış gençler, Cengiz Holding'in başlattığı "Ay Yıldızın Gençleri" projesinde bir araya geldi.

Azimle ve inançla uluslararası alanda elde ettikleri başarıları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'e armağan eden gençler, başarıyı hedefleyen yeni isimlere de ilham olmaya devam edecek. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan yetenekli gençler, Atatürk'ün "Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum" sözünü kanıtlarcasına, Türkiye'ye "Daha iyisini yapacağım ve ülkemizi gururlandıracağım" sözü veriyor.

"Ay Yıldızın Gençleri" Projesi özel yetenekleri buluşturdu

Açıklamaya göre, Ardahan Göle Samandöken Köyü'nde çobanlık yapan bir babanın 7 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ve atletizmde ülkemize dünya üçüncülüğü kazandırarak gerçek bir başarılı hikayesine imza atan Gülcan Palavan, küçük yaşlardan itibaren eskrimde katıldığı çok sayıda yarışmada onlarca derece alan ve bu yıl dünya 6'ncısı olan Aleyna Ertürk, güreşte Dünya Genç Yıldızlar Güreş Şampiyonasında Altın Madalya kazanan Türkiye'nin gururlarından Hamza Bakır ile yine binicilik dalında Türkiye ve dünya çapında aldığı dereceler ve ödüllerle sınırları zorlayan Taha Yedikardeş projenin ilk "Ay Yıldızlı Gençler"i oldular. Projenin tanıtım filminde rol alan gençler, başarı hikayelerinin ardında yatan inanç, gayret ve sınır tanımazlığı vurguladılar. Filmde, Ay Yıldızlı Gençlerin yeni başarılar elde etmek için inandıkları yolda yürümeye devam ettikleri aktarıldı.

Hedef yeni başarı hikayeleri

Yetenekleriyle ülke sınırlarını aşarak dünya çapında birincilikler kazanan 4 yetenekli gençle başlatılan Ay Yıldızın Gençleri sosyal sorumluluk projesi, yeni başarı hikayelerinin izinden gidecek. Proje kapsamında, Cengiz Holding tarafından uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara maddi ve manevi destek sağlanacak. Holding, gençlerin profesyonel sporculuk hayatlarında onların gayretlerine en yakın destekçileri olacak.

Proje desteği sporun her branşına açık

Başarıya ulaşmak için inancından şaşmayan, her türlü imkansızlığa rağmen yılmadan ter döken 4 yetenekli gencin başarıları, Ay Yıldızın Gençleri projesinin çıkış noktasını oluşturdu. Uluslararası ölçekte ödül sahibi olan her genç, projeye dahil olabilecek. Gençlerin elde ettiği başarılarda herhangi bir branş sınırlaması olmayacak. Cengiz Holding, gençlerin uluslararası başarı kazandığı her dalda, atletizm, kürek, basketbol, bisiklet, binicilik, eskrim, futbol, jimnastik, halter, hentbol, hokey, judo, tekvando, tenis, masa tenisi, atıcılık, okçuluk ya da voleybol gibi, gençlere destek verecek. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye'ye uluslararası ödüller kazandıran her genç, proje kapsamında sunulan desteklerden faydalanabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz holding, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cengiz Holding'den uluslararası başarı kazanmış sporcu gençlere destek - Son Dakika


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