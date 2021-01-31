Son dakika haberleri! Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'den Türkiye'ye geliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için Liverpool Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.