Son dakika haberleri! Cenk Tosun, Beşiktaş için yola çıktı
31.01.2021 21:27
Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'den Türkiye'ye geliyor.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere'den Türkiye'ye geliyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ailesi, eski takımı Beşiktaş'a transfer olmak için Liverpool Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
Son Dakika Turgut Özal'ın doktoru Cengiz Aslan hayatını kaybetti Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Ligue 1'de liderliğe yükseldi Fenerbahçe, İrfan Can transferi için Başakşehir'le anlaşmaya vardı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti Emniyet Genel Müdürlüğü'nden polis memuru Akkaya'nın intiharına ilişkin açıklama: Mobbing iddiaları doğru değil Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı