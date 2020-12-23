Son dakika haberleri! CEO Club toplantıları online platformda sürüyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Araştırmalara göre, 2020'den 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Türkiye'ye ilişkin araştırmalar da dijital yatırımların hız kesmeyeceğini gösteriyor." dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen "CEO Club" toplantıları online platformda devam ediyor.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde düzenlenen panelde, e-ticaret zincirinde meydana gelen yenilikleri ele aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, konuşmasında, pandemi sürecinin kişisel alışkanlıklardan küresel ekonomiye her alanda köklü değişimlere neden olduğunu belirterek, tüm sektörlerde hızlı bir dönüşümün yaşandığını söyledi.

Kovid-19 salgınının, birçok şirketi yalnızca dijital platformlara geçişi hızlandırmaya değil, aynı zamanda dijital ortamda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar ve yeni ortaklıklar bulmaya iten bir dönüm noktası olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Araştırmalar da dijitalleşmenin önemini ve getirdiği fırsatları teyit ediyor. IDC FutureScape for Worldwide Digital Transformation'ın tahminlerine göre de 2020'den 2023'e kadar dijital dönüşüme küresel çapta 6,8 trilyon doların üzerinde yatırım yapılacak. Türkiye'ye ilişkin araştırmalar da dijital yatırımların hız kesmeyeceğini gösteriyor. PwC'nin Kovid-19 CFO Pulse anketine göre, Türkiye CFO'ları genel yatırım harcamalarını ertelemeyi düşünseler de yüzde 94'ü dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, teknoloji ve iletişimin kesişim alanlarında yer alan global teknolojilerimiz ve yerel deneyimlerimiz ile işletmelerin dijital dönüşüm adımlarında beraber yürüyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını bir güvenilir teknoloji danışmanı yaklaşımıyla analiz ederek başta bağlantı, veri merkezi ve siber güvenlik olmak üzere sunduğumuz uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz."

Şahin, pandeminin tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişime işaret ederek, bunun online ticarete de doping olduğunu söyledi.

Hızlı teslimat yarışının geniş bir yelpazede yeni iş modelleri yarattığını ifade eden Şahin, "Perakendeciler kendi kargo şirketlerini kurmaya başladı ve bu süreçte teknoloji altyapısı güçlü firmalar bir adım öne çıktı. Rakamlar, bu gelişmeleri teyit ediyor. Türkiye'de e-ticaret sektörü, 2020'nin ilk 6 ayında iş hacmini ikiye katladı. Bazı ürün gruplarında artış oranı yüzde 200'lere dayandı." şeklinde konuştu.

Şahin, e-ticaretteki hacim artışının yüzde 60'ının pandemi sonrasında kalıcı olmasının beklendiğini aktardı.

"e-ticaretteki büyüme sadece pandemiye bağlı değil, 3 yıldır deneyimliyoruz"

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın da çok yoğun bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Tüketici beklentilerine yanıt verirken, sektörün bir adım daha öne geldiğine işaret eden Ayyarkın, pazara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de şu an gelinen büyüklüğe bakarsak, her ne kadar toplam içinde e-ticaretin payı yüzde 15 olsa da lojistik sektörü ortalama günlük 8 milyon işlem adedine ulaşmış durumda. Kargo pazarında da bunun yüzde 50'sinin üzerinde bir işlem hacmi var, 4 milyonun üzerinde kapı çalınıyor.

e-ticarette yaşanan 2 katlık gelişme, Aras Kargo olarak bizim günlük işlem hacmimizi yeri geldi 3 kat seviyeye kadar büyüttü. Yılı 200 milyonun üzerinde bir paketle kapatacağız, günlük teslimat sayımız 1 milyonun üzerine ulaşmış durumda, 15 binin üzerinde çalışan sayısına ulaşmış durumdayız. Sektördeki büyümeye cevap verebilmek için kendi içimizde yeni iş modelleri oluşturmaya başladık."

"Gerçek kahramanlarımız kuryelerimiz"

Utku Ayyarkın, çalışanlarının içinde bulunduğu sürece dikkati çekip onların da zor günler yaşadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zaman zaman yaşanan gecikmeler olsa da sektör bu süreci çok iyi yönetti. Özellikle birinci gün teslimatı yüzde 90'ın üzerinde ve maksimumda da 3 iş gününde bütün kargoları yerine ulaştırarak sektör, beklentilere ve büyümeye cevap verdi. Bu işin gerçek kahramanları kuryelerimize teşekkürler. Onları da evde bekleyen aileleri var ve kaygıları yüksek. Buna rağmen gece gündüz çalışarak beklentilere cevap veren bir organizasyon oluşturdular."

Bu büyümenin sadece pandemiye bağlanmaması gerektiğini vurgulayan Ayyarkın, son 3 yıldır e-ticaretteki büyüme hızını deneyimlediklerini söyledi. Ayyarkın, "Son 1,5 yılda 300 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Ana amaç, bundan sonraki 3 yıl içinde de 1 milyar TL'nin üzerinde sektöre yatırım yaparak fark yaratmak." dedi.

7/24 teslimat noktalarının oluşturulmasının, self servis uygulamalarının, iade makinelerinin iş yapış biçimlerinde önemli olduğunu belirten Ayyarkın, "İadeler için yeni bir çözüm arayışımız var. e-ticaret firmaları ile destekli bunları çalışıyoruz. Çözüm arayışlarının bulunduğunu, 2021'in ilk çeyreğinde demolarına başlayarak Türkiye'de teslimat noktaları ile birlikte daha farklı kanalların oluştuğu, dünya standartlarına ulaşacağımız bir altyapı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Mart, nisan ve mayısta Türkiye'de e-ticaretin perakende içindeki yeri 2 kat arttı"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ise pandemi sürecinde yaşanan değişimlere dikkati çekerek, mart, nisan ve mayıs aylarında Türkiye'de e-ticaretin perakende içindeki yerinin 2 kat arttığını söyledi.

Yaşanan davranışsal değişimlerin kalıcı olduğunu ifade eden Emirdağ, kişilerin dijital dönüşümü hızlandırdıktan sonra deneyimlerinden memnun kaldığını, bu alışkanlığın devam ettiğini kaydetti.

Emirdağ, kendi bünyelerinde yaptıkları ve hızlandırdıkları operasyonel çalışmalar ve yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi.

KOBİ'ler bazında bu süreçte bazı değişimler gözlemlediklerini ifade eden Emirdağ, "Bu dönemde içimizdeki satıcıların dörtte birinden fazlası artık kadın girişimcilerden oluşmaya başladı. Bütün dönüşümlerin olduğu yerde biz de operasyonel, lojistik, inovasyon alanında yatırımlara özen gösterdik. İnsanlar deneyime çok özen gösterenlere daha da teveccüh gösterdi, bunu gözlemledik." dedi.

Süreç içinde deneyimin kusursuz olması için iş ortakları ile birlikte çalıştıklarının altını çizen Emirdağ, bu yıl seferberlik ruhu ile çalıştıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi veren Emirdağ, "Pandemiden çıkaracağımız en büyük derslerden biri, ne olursa olsun iş birliklerinin bu sektörde uzun vadede çok değerli olduğu. Kimse tek başına bir şeyi çözemeyebilir ama hep beraber birçok şeyi çözebileceğimizi gösterdik." dedi.

Emirdağ, gelecekte de müşteri deneyiminin birinci öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'den bölgesel bir teknoloji gücü hedefiyle çalışmaya ve yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

"Ekim-kasımda yüzde 15-20'lik büyümelerle kartlı ödeme hacimleri hayatına devam etti"

Garanti Ödeme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Çağrı Süzer, ödeme sistemlerinin pandemi sürecindeki önemine dikkati çekerek, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından nisan ayında Türk halkının kartlarla yaptığı ödemelerde yüzde 40'lık düşüş gördüklerini bildirdi.

Süzer, bu ilk tepkinin ardından nisan ayında artan tek sektörün, market olduğunu, 2019 yılına göre bu sektörün kendini koruduğunu söyledi.

Nisan ayından sonra evlere çekilmenin ardından e-ticarette büyük sıçramanın devreye girmeye başladığını ifade eden Süzer, şunları kaydetti:

"Ödeme sistemlerinde haziran ayından itibaren geçen senenin cirosunu yakaladık. Ekim, kasım ayına geldiğimizde ise neredeyse normalleştik. Hiç pandemi yokmuş gibi, ekim-kasım ayında yıldan yıla büyümelerle, yüzde 15-20'lik büyümelerle kartlı ödeme hacimleri hayatına devam etti. Burada e-ticaret büyümesi de hızlı şekilde devam etti. Kasımdan kasıma baktığımızda, toplam e-ticaret sektöründe çok büyük sıçrama gördük. Geçen yıla göre yüzde 60-70'lerde, pazar yerlerinde çok daha yukarılarda olan büyümeleri hep birlikte deneyimledik."

Ödeme sistemlerinin gittikçe daha da görünmez olduğunu belirten Süzer, plastik kart ya da cepte taşınan cüzdanın artık dijitalleştiğini söyledi. Süzer, "Önümüzdeki 5 yılda daha az nakit, daha az kart plastiği, daha az fiziki post şeklinde 'sürtünmesiz ödeme çözümleri' diye devam edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.