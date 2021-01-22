Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü - Son Dakika

Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü

GAZİANTEP - Cerablus Kent Meclisi'nin belli ürünlerin geçişine getirdiği sınırlamadan dolayı Gaziantepli tır şoförleri grev kararı aldı. Gümrük kapısı önünde bekleyen tırlar kapı önünde uzun kuyruk oluştururken yetkililere seslenen şoförler kararın geri alınmasını istedi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus'ta kent meclisinin aldığı karardan dolayı çimento sevkiyatına sınırlama getirilmesine Gaziantepli tır şoförleri tepki gösterdi. Meclisin aldığı karara göre tek bir firmanın gerçekleştireceği çimento sevkiyatını diğer tır şoförleri özel izinle gerçekleştirebilecek. Sınırlamadan dolayı mağdur olduklarını dile getiren tır şoförleri, araç anahtarlarını Karkamış Gümrük Kapısı önünde yere atarak Cerablus Kent Meclisi'ne tepki gösterdi. Meclisin aldığı karardan geri döneceği zamana kadar grev kararı alan tır şoförleri, alınan kararın nedenini anlamadıkları kaydetti. Grev nedeniyle Karkamış Gümrük Kapısı önünde uzun tır kuyrukları oluşurken tır şoförleri gümrük kapısı önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

"Karar bizleri mağdur etti"

Şoförler şaptıı açıklamada, Cerablus Meclisi'nin aldığı karardan dolayı grev kararı aldıklarını belirterek, "Cerablus meclisi aldığı kararla çimento sevkiyatının tek bir firmaya verildi. Diğer firmalar bundan sonra meclisten izin almadan geçiş yapamayacak. Bu nedenle kiralar sıfıra kadar düştü. Bizler para kazanamıyoruz. Şuanda meclisin almış olduğu kararla seramik, şeker, demir, un gibi ürünler özel izne tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalar bölge kentlerindeki diğer gümrük kapılarında uygulanmamaktadır. Çobanbey'de, Öncüpınar'da, Akçakale'de ve Ceylanpınar'da uygulanmıyor. Bizim burada çimento sevkiyatına dair alınan karar çimentolar PYD bölgesine gittiği söylenerek engellendi. Bu durum bizleri mağdur etti. Akçakale direkt PYD bölgesine açılmaktadır. PYD'ye gidiyor adı altında bize düşük kiralar yazılıyor. Bizleri mağdur ediyorlar. Cerablus meclisinin aldığı bu kararı geri almasını istiyoruz. Biz sonuç alana kadar grevimizi sürdüreceğiz. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bu kapıya çalışan binin üzerinde şoför var. Buradan binlerce insan ekmek yiyor. Zaten Gaziantep'in Suriye'ye açılan tek kapısı var. Diğer kentlerde daha fazla var. Bizlerin çalışmasını istemiyorlar" diye konuştu.