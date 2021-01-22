Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü

22.01.2021 19:17

Son dakika haberlerine göre Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü Cerablus Kent Meclisi'nin belli ürünlerin geçişine getirdiği sınırlamadan dolayı Gaziantepli tır şoförleri grev kararı aldı.

Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü

GAZİANTEP - Cerablus Kent Meclisi'nin belli ürünlerin geçişine getirdiği sınırlamadan dolayı Gaziantepli tır şoförleri grev kararı aldı. Gümrük kapısı önünde bekleyen tırlar kapı önünde uzun kuyruk oluştururken yetkililere seslenen şoförler kararın geri alınmasını istedi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki Cerablus'ta kent meclisinin aldığı karardan dolayı çimento sevkiyatına sınırlama getirilmesine Gaziantepli tır şoförleri tepki gösterdi. Meclisin aldığı karara göre tek bir firmanın gerçekleştireceği çimento sevkiyatını diğer tır şoförleri özel izinle gerçekleştirebilecek. Sınırlamadan dolayı mağdur olduklarını dile getiren tır şoförleri, araç anahtarlarını Karkamış Gümrük Kapısı önünde yere atarak Cerablus Kent Meclisi'ne tepki gösterdi. Meclisin aldığı karardan geri döneceği zamana kadar grev kararı alan tır şoförleri, alınan kararın nedenini anlamadıkları kaydetti. Grev nedeniyle Karkamış Gümrük Kapısı önünde uzun tır kuyrukları oluşurken tır şoförleri gümrük kapısı önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

"Karar bizleri mağdur etti"

Şoförler şaptıı açıklamada, Cerablus Meclisi'nin aldığı karardan dolayı grev kararı aldıklarını belirterek, "Cerablus meclisi aldığı kararla çimento sevkiyatının tek bir firmaya verildi. Diğer firmalar bundan sonra meclisten izin almadan geçiş yapamayacak. Bu nedenle kiralar sıfıra kadar düştü. Bizler para kazanamıyoruz. Şuanda meclisin almış olduğu kararla seramik, şeker, demir, un gibi ürünler özel izne tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalar bölge kentlerindeki diğer gümrük kapılarında uygulanmamaktadır. Çobanbey'de, Öncüpınar'da, Akçakale'de ve Ceylanpınar'da uygulanmıyor. Bizim burada çimento sevkiyatına dair alınan karar çimentolar PYD bölgesine gittiği söylenerek engellendi. Bu durum bizleri mağdur etti. Akçakale direkt PYD bölgesine açılmaktadır. PYD'ye gidiyor adı altında bize düşük kiralar yazılıyor. Bizleri mağdur ediyorlar. Cerablus meclisinin aldığı bu kararı geri almasını istiyoruz. Biz sonuç alana kadar grevimizi sürdüreceğiz. Devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Bu kapıya çalışan binin üzerinde şoför var. Buradan binlerce insan ekmek yiyor. Zaten Gaziantep'in Suriye'ye açılan tek kapısı var. Diğer kentlerde daha fazla var. Bizlerin çalışmasını istemiyorlar" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü
Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü
Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü
Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü

Gaziantep, Cerablus, Karkamış, Grev, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Türkiye'ye kuraklık için seferberlik çağrısı: 10 şehir risk altında Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor         
18:42
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık         
17:44
Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da         
17:30
Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar         
17:23
'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı 'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı         
16:30
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 19:28:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Cerablus Kent Meclisi'nin aldığı karar tır şoförlerini greve götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei