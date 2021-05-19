Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Cerablus'ta çifte patlama: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde çifte patlama yaşandı. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP'ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor. (Mahmud Alhalbi/ İHA)

Son Dakika

Sedat Peker'in kaçtığı Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Bakan Soylu'dan ABD ile ilgili bomba sözler: O hatayı bir kere yaptım

Beşiktaş'tan büyük jest! Fotoğrafına beğeni yağan emekçi şampiyonluk kutlamalarında yer aldı

Böyle taraftarlık olmaz olsun! Kulüp yöneticisi ve ailesini cayır cayır yakacaklardı

Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi

Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılabilir

Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı

OYAK, Türkiye'nin önde gelen markası Tamek Gıda'yı satın alıyor