Son dakika haberleri... Cerablus'ta terör saldırısı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, yerel meclis binası ve Cerablus Hastane yakınlarındaki bölgede bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.