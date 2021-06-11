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Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor

11.06.2021 13:11

Son dakika haberlerine göre Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından farklı meslek gruplarına mensup vatandaşlar korona virüsüne karşı aşılanmaya başlandı.

Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından farklı meslek gruplarına mensup vatandaşlar korona virüsüne karşı aşılanmaya başlandı. Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Merkez Hekim Randevu Sisteminden randevusunu alarak aşılarını olabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, farklı meslek gruplarında çalışan vatandaşların aşılanacağını açıklamasının ardından çeşitli meslek gruplarına mensup kişilerin korona virüse karşı aşılanmasına başlandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde, Merkez Hekim Randevu Sisteminden randevu alan vatandaşların ilk doz aşıları yapıldı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin. Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" ifadelerine yer vermişti.

Vatandaşlardan "aşıya güven" mesajı

İlk doz aşısını olan ve aşıdan çekinenlerin korkmamaları gerektiğini ifade eden 1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay hayatın tekrar normale döneceğine inandığını söyleyerek, "Çok mutluyum. Özellikle Türk bilim insanlarımızın oluşturduğu bir aşı olması bana büyük bir mutluluk ve güven veriyor. Buradan onlara sevgilerimi gönderiyorum. İnanıyorum ki her türlü güzel enerjiyi bu iğneler bize verecek. Hayata bağlayacak, psikolojimizi düzeltecek. Tedavisi çıktı çok şükür. Allah tamamına erdirsin. İnşallah bütün Türkiye, her yaştaki insan bu aşıdan faydalanır, ve biz hep beraber bu sorunu aşarız.

Aşı olacak vatandaşlar korkmasınlar, güvensinler. İnanarak, severek ve güvenerek gelsinler. Çok güzel olacak her şey" şeklinde konuştu.

Aşı olan vatandaşlardan Ahmet Ertan, aşının faydasına inandığını belirterek, "Serbest meslek çalışanıyım. Farklı meslek gruplarına aşıların açılması çok iyi oldu. Hizmet veren insanlarımızın aşılarının verilmesi içlerinin rahat olmasını sağlıyor. Daha rahat olurlar. Vatana ve millete hayırlı olsun. Demek ki aşının bir faydası var" dedi.

Aşısını yaptıran diğer bir vatandaş Koray Gazizoğlu da, "E-nabız sistemine girdim. Randevumu aldım. Sıkıntı olmadı. Vatandaşlarımız muhakkak aşılarını olsunlar. Her gün stresle yaşamaktansa aşılarını olsunlar. Ben inceledim aşıyı. Çok riskli bir durum görmedim" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor
Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor
Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor
Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor

Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Sosyal Medya, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Çeşitli meslek gruplarından kişiler koronavirüse karşı aşılanıyor - Son Dakika


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