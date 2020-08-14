Son dakika haberleri: Çeşme'de, otluk alanda yangın (1) - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası dumanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı 4 sitenin de tahliye edildiği öğrenildi. Alevlerin yükseldiği bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık" dedi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.