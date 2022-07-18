Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı

18.07.2022 23:30

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgesine gelerek destek çağrısında bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde saat 22.40 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipleri yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

8 EV VE 3 RESTORAN BOŞALTILDI

Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor. Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.

Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı

"TANKERLERİNİZ DOLU OLARAK DESTEĞE GELİN"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra sosyal medyadan destek çağrısında bulunan Oran, yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı

ÇEŞME BELEDİYESİ: TEYAKKUZDAYIZ

Yangınla ilgili son durumu aktaran Çeşme Belediyesi, "İldır merkezde çıkanve hızla yayılan yangın bölgesinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için itfaiye ve belediye ekiplerimiz ile mücadele ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı
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Son dakika haberi! İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Son dakika haberi! İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çeşme'de Yine Yangın Çeşme'de Yine Yangın
Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çeşme'de yangın çıktı - Son Dakika

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