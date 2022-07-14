YANGIN KONTROL ALTINDA YENİDEN - Son Dakika
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YANGIN KONTROL ALTINDA YENİDEN

14.07.2022 10:38

İzmir Bergama'da makilik yangını (4)İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir Bergama'da makilik yangını (4)

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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