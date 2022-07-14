YANGIN KONTROL ALTINDA YENİDEN

İzmir Bergama'da makilik yangını (4)
İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
Kaynak: DHA
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