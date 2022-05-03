Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

03.05.2022 16:12
Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Çeşme Karadağ'daki çamlıkta 6'ncı kez yangın çıktı.

Çeşme Karadağ'daki çamlıkta 6'ncı kez yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, bugün öğleden sonra Çeşme Marina'nın yanında bulunan Karadağ'daki çamlıkta çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan, orman yangını söndürme ekibi ve itfaiye ekiplerinin de karadan yaptıkları müdahale ile büyümeden söndürüldü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da bölgeye giderek, yangın söndürme çalışmalarını yakından izledi.

Karadağ'daki çamlıkta, kısa aralıklarla 6'ncı kez yangın çıkması, yangının kasıtlı çıkarıldığı şüphelerini yoğunlaştırırken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve AKİ ekibi de yangının çıktığı bölgede çalışma başlattı.

Kısa sürede, büyümeden söndürülen yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Karadağ, Yangın, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çeşme Karadağ'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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