Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı

14.07.2022 13:44
Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı

Son dakika haberi... Ünlü tatil merkezi Çeşme'de çıkan makilik yangınları kenti üzüntüye boğarken, gece saatlerinde Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev tamamen yandı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de çıkan makilik yangınları kenti üzüntüye boğarken, gece saatlerinde Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev tamamen yandı.

Turizm cenneti Çeşme, Karaköy ve Ovacık bölgelerinde çıkan iki ayrı yangınla sarsıldı. Gece saatlerinde de, Fahrettinpaşa Mahallesi'nin Belkent olarak bilinen bölgesindeki bir evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bütün evi sararken, yangın sırasında patlama olması üzerine bitişik evde oturan bir kadın panikleyerek yere düştü. Düşme sonucu kolu kırılan kadın, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Evin yakınında ormanlık alan olması yürekleri ağza getirirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Çıkan yangında ev tamamen yandı. - İZMİR

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Çeşme yangını kontrol altında Çeşme yangını kontrol altında Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı Son dakika gündem: Çeşme Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

Karaköy, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Çeşme yangınlarla sarsıldı, Fahrettinpaşa Mahallesi'nde de bir ev yandı - Son Dakika
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