Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu

07.10.2022 20:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu Samsun'da bir görev için Samsun Adliyesi'ne gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri adliye camına çarparak düşen yaralı bıldırcını kurtarmak için seferber oldular.

Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu

SAMSUN - Samsun'da bir görev için Samsun Adliyesi'ne gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü polisleri adliye camına çarparak düşen yaralı bıldırcını kurtarmak için seferber oldular.

Samsun Adliyesi'ne bir görev için gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, Bölge Adliye Mahkemesi camına çarparak düşen bıldırcın kuşunu fark ettiler. Kuşun cama çarpıp düştüğünü gören polisler, onun yardımına koştular. Kuşa su içiren polisler daha sonra da kendinden gecen kuşa kalp masajı yaptılar. Bir süre kuşa müdahale eden çevik polisi daha sonra onu kenardaki çiçek saksısının içine koydu.

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Kaynak: İHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Samsun Adliyesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yaralı bıldırcın için seferber oldu - Son Dakika

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