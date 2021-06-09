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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "İklim değişikliğinden dolayı Marmara bir göl gibi davranmaya başladı, sıcaklık son on yılda 2.5... - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: "İklim değişikliğinden dolayı Marmara bir göl gibi davranmaya başladı, sıcaklık son on yılda 2.5...

09.06.2021 17:02
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar:

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, iklim değişikliğinden dolayı Marmara Denizi'nin bir göl gibi davranmaya başladığını belirterek, "Sıcaklık son on yılda 2.5 derece artmış durumda" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, iklim değişikliğinden dolayı Marmara Denizi'nin bir göl gibi davranmaya başladığını belirterek, "Sıcaklık son on yılda 2.5 derece artmış durumda" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, TBMM Çevre Komisyonu'nda müsilaj sorunu konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirler hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Birpınar, Marmara Denizi'nin en küçük deniz olduğunu söyleyerek, "Bütün denizlerde denizin üst yüzeyindeki su sıcaklığı tabandaki su sıcaklığından daha yüksek. Marmara Denizi'nde üstteki su 10 derece, tabandaki su 15 derece. Bunun sebebi akıntılardır. Karadeniz ile Marmara arasında 25-30 santim mevsimsel olarak farklılık oluşuyor. Aşağıda Akdeniz'den gelen tuzlu su var. İklim değişikliğinden dolayı Marmara Denizi bir göl gibi davranmaya başladı. Sıcaklık son on yılda 2.5 derece artmış durumda" dedi.

Müsilajın tek bir sebebi olmadığını söyleyen Birpınar, "Akdeniz de inanılmaz ısınıyor. Eğer beş derece daha Akdeniz'in suyu ısınırsa siklonlar, buna benzer sorunlar, fırtınalar, hortumlar meydana gelebilir. Denizlerden yukarıya doğru balon balıkları gelmeye başladı. Marmara'nın etrafında 25 milyon insan yaşıyor, yedi şehir var. Sanayinin yüzde 60'ı burada" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mehmet Emin Birpınar, Marmara Denizi, Akdeniz, Marmara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar: 'İklim değişikliğinden dolayı Marmara bir göl gibi davranmaya başladı, sıcaklık son on yılda 2.5... - Son Dakika


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