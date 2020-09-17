Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "LPG'li araçlar muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarta, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler." dedi.

Bakan Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'deki yaklaşık 5 milyon LPG'li araç sahibinin alışveriş merkezleri (AVM) otoparklarına girmesiyle ilgili bir düzenleme çıkmasının beklendiği belirtilerek bununla ilgili son durumun ne olduğunun sorulması üzerine Kurum, Sanayi ve Teknoloji, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla yürütülen çalışma sonucunda Otopark Yönetmeliği'nde bir düzenleme yapılacağını, bunun da 10-15 gün sonra hayata geçirileceğini söyledi.

Kurum, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirtilen şartlarda muayeneleri yapılan LPG'li araçların TSE'nin belirlediği şartlardaki otoparklara alınacağını belirterek, "AVM'ler, iş yerleri, gidecekler, otoparkları için Türk Standartları Enstitüsünden 'Otoparkım Türk Standartları Enstitüsüne göre LPG'li araçların girmesine uygundur' belgesi almak suretiyle LPG'li araçlarımız kontrollü bir şekilde otoparklara alınabilecekler." diye konuştu.

Hem LPG'li araçların hem de otoparkların belli bir standartta olacağına işaret eden Kurum, "LPG'li araçlar, muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar, TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarda, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler." dedi.

Kurum, bununla ilgili bir etiketlemenin veya bir işaretin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buna ilişkin tabii Türk Standartları Enstitümüz, AVM'lerden gelen talep doğrultusunda tüm işletmelere bakacaklar ve bu şartları sağlayan AVM'leri, ofisleri, iş yerlerini biz ilan edeceğiz ki orada da AVM'lerin, otoparkların girişinde 'LPG'li araçların girmesine uygundur' şekliyle belgelendirilecek. Geldiğinde muayenesine yapılmış araçlara ilişkin süreçleri de iş yerleri yönetecek."

"Tarihi bir rekor gerçekleşti"

Kamu bankalarının yaz başında konut kredisi konusunda bir adım attığının ve bunun sonucunda ciddi bir konut satışının gerçekleştiğinin hatırlatılması ve bunun piyasayı nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Kurum, inşaat sektörünün 250 sektör olarak kabul edildiği ancak yan sektörleriyle 450 sektörü tetikleyen, besleyen, ekonomi açısından da 'lokomotif' denilen bir sektör olduğunu söyledi.

Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığının katkılarıyla haziranda sektöre ciddi bir ivme kazandırıldığını, oranların 0,64 seviyelerine çekilmesi suretiyle inşaat sektörü ve diğer alt sektörlerin de canlandırıldığını, böylece tarihin rekorlarının kırıldığını belirtti. Bunların salgın döneminde yapıldığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Sosyal konuta olan talep, yine konut kredilerinin düşmesiyle haziran ayında geçtiğimiz yıl haziran ayına göre yüzde 210 artış, 190 bin satış. Temmuz'da yüzde 125 artış, 230 bin satış, ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 55 artış olarak, 170 bin satışın olduğu, kredilendirildiği, kredi verildiği ve vatandaşımızın ev sahibi olduğu bir süreç. Tarihi bir rekor gerçekleşti. İnşallah sektörlerimiz artık yeni projeleri konuşmaya başladı. Yapacağımız yeni yatırımları ve tüm 450 sektörü, giyiminden, beyaz eşyasına, halıcısına, mobilyacısına kadar tüm sektörleri canlandıracak bir sürece başlamış olduk. İnşallah bu kampanyaları hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile Emlak Konut ile hem de diğer sektörlerimizle artırarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile de ortak yürüttüğümüz projeler var. İnşallah bunların sayısını artırmak suretiyle... Sayın Cumhurbaşkanımız bize, 'Bu ülkede evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana dek sosyal konut çalışmasının yürütülmesi' talimatı verdiler. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz."

"1 milyonuncu konuta çok az kaldı"

Bakan Kurum, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerinin vatandaşlardan rağbet gördüğü belirtilerek gelecek dönemde yeni sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesinin gündemde olup olmadığının sorulmasına, bu projelerin devam edeceği karşılığını verdi. Kurum, 1 milyonuncu konuta çok az kaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"50 bin ve 100 bin sosyal konutu Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz açıklamıştı. Bu çerçevede tamamının inşa faaliyeti devam ediyor. Yine 100 bine ilişkin tüm projelendirme süreci tamamlandı. Fiilen 30 binin üzerinde konutumuz başladı. Öbür konutlarımız da etaplar halinde çıkacaklar. Dolayısıyla bizim 1 milyon rakamına inşallah yıl sonu gelmeden ulaşacağımızı düşünüyoruz. 1 milyonuncu konutun anahtarını da Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza teslim edecekler."

"Kaçak yapıyla mücadelede kararlıyız"

Özellikle kıyılar, koylar, yaylalar olmak üzere Türkiye'nin her yerinde her gün bir kaçak yapının yıkıldığına şahit olunduğu ifade edilerek, yapı sorunuyla etkin mücadele edilip edilmediği ve sahadaki durumun nasıl olduğunun sorulması üzerine Kurum, şöyle dedi:

"Kaçak yapıyla mücadelede kararlıyız. Hem yerel yönetimlerimizle bu süreci yürütüyoruz, 3 bini aşkın denetim elemanımız sahada fiilen kaçak yapı tespiti yapmaktadır. Özel çevre koruma bölgelerinde 2020 itibarıyla yaklaşık 6 bin 700 kaçak yapı tespiti yaptık. Bir taraftan tespitlerimizi yapıyoruz bir taraftan da yıkım süreçlerini yürütüyoruz. Ayder'imizde, Uzungöl'ümüzde, Bodrum'umuzda, Muğla'mızda, Antalya'mızda, nerede bizim korumamız gereken alan varsa bu alanlarda tespitlerimizi, valilerimiz, belediye başkanlarımızla yapmak suretiyle bu kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz."

Kurum, köyleri, yaylaları korumak zorunda olduklarını ve bu konuda kararlılıklarını vurgulayarak, vatandaşa "imara uygun bir yapılaşma sürecini birlikte yürütelim." çağrısı yaptı. Bakanlık olarak, bütün il müdürleriyle vatandaşın emrinde olduklarını dile getiren Kurum, tüm illerde yöresel mimariye uygun, o bölgeye ilişkin projelerin mevcut olduğunu, bedelsiz olarak bu projeleri kendilerine verebileceklerini, böylece hem yapılan projenin yöresel dokuya hem de imara uygun olacağını ifade etti.

Bakan Kurum, şunları ifade etti:

"Yapmış olduğumuz düzenlemelerle köy yerleşim alanları dahil yapılaşmanın nasıl yapılacağını bir düzen altına koyduk ve bu çerçevede yürütüyoruz. Çok basit, hiçbir yapı denetim konusunda ilave bir yük, maliyet getirmeden, vatandaşlarımız, muhtardan izin almak, yine kaymakamlık, valilik kanalıyla, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri eliyle projelerini ruhsatlandırabilirler. Belediyelerimiz bu noktada her türlü yardımı yapıyorlar. Bu çerçevede daha uygun, daha sağlam, herhangi bir afette zarar görmeyecek yapılaşmayı inşallah yürütüyor olacağız. Kaçak yapıyla ilgili duruşumuz da nettir. Hiçbir şekilde imara uymayan yapı bizim şehirlerimizde barınamayacak. Biz bu noktada kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz."

(Bitti)