Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı."
03.11.2020 10:29
Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı."
Murat Kurum, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
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