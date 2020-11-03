Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı."

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı.' - Son Dakika

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