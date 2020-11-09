Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığındaki toplantıda İzmir'deki deprem sonrası çalışmalar ele alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum başkanlığındaki toplantıda İzmir'deki deprem sonrası çalışmalar ele alındı
09.11.2020 11:47
Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başkanlığında, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ele alındığı koordinasyon toplantısı düzenlendi.
İzmir Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilgili bürokratlar katıldı.
Toplantıda, resmi kurumlar tarafından sahada yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumların yapıldığı, çadır kent hizmetleri, konteyner kent hazırlıkları ile hasar tespit ve yardım çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.
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