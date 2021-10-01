Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Milano Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Toplantıda, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olma süreci ve ekim ayı sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 Toplantısının gündeme geldiği öğrenildi.

Görüşmeye Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili, Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de katıldı.